Şehit Gül, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

TSK 'nın, terör örgütü PKK 'ya yönelik Irak 'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül(29), memleketi Adıyaman 'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı