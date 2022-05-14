Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika
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Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi

14.05.2022 00:59

Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in cenazesi gece saatlerinde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi.

Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi

ERZİNCAN - Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in cenazesi gece saatlerinde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Şehidin cenazesi havalimanında düzenlenen uğurlama töreniyle memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine karayoluyla gönderildi.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in acı haberi, memleketi Gümüşhane'deki ailesine ulaştı. Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Hakkari 41'inci Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Güler'in acı haberi, memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Başpınar köyünde oturan annesi Ayfer Güler'e verildi. Şehit Güler'in babası Ahmet Güler'in 22 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehidin cenazesi askeri uçakla gece saatlerinde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Havalimanında kent protokolü ve askeri erkanın katılımlarıyla uğurlama töreni düzenlendi. Uçaktan indirilen şehidin naaşı askeri manga ve kent protokolünün omuzlarında cenaze aracına dualar eşliğinde taşındı.

Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Erzincan'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine karayoluyla gönderildi.

Şehidin cenazesinin Kelkit ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi
Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi
Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi
Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi
Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi

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Yıldırım Akbulut, Erzincan, Piyade, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Güler için Erzincan'da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika
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