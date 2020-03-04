Şehit gümrük memuru, son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Şehit gümrük memuru, son yolculuğuna uğurladı

6 saat önce

Şehit gümrük memuru, son yolculuğuna uğurladıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde önceki gün teröristlerce Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan gümrük memuru Özgür Kavastan (29), memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Şehit gümrük memuru, son yolculuğuna uğurladı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde önceki gün teröristlerce Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan gümrük memuru Özgür Kavastan (29), memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Şehit gümrük memuru Özgür Kavastan'ın cenazesi, öğle saatlerinde helallik alınmak üzere merkez Doğancı Mahallesi Karakozak Sokak'taki evlerinin önüne getirildi. Burada alınan helallik ve edilen duaların ardından Kavastan için Şehit Eyüp Kahraman Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çakırcıoğlu, şehidin annesi Münevver Tekir, ablası Öznur Kavastan, dedesi Rıfat Tekir (86) ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende Kavastan'ın yakınları, güçlükle ayakta durabildi.

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit gümrük memuru Özgür Kavastan'ın cenazesi, belediye mezarlığı şehitlik bölümünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit gümrük memuru, son yolculuğuna uğurladı

Doğubeyazıt, Gürbulak, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:26 Kaynak: DHA
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