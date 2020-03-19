Şehit gümrük personeli Ramazan Turan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit gümrük personeli Ramazan Turan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit gümrük personeli Ramazan Turan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, Elazığ'da toprağa verildi.

Şehit gümrük personeli Ramazan Turan son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, Elazığ'da toprağa verildi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan şehit Turan'ın naaşı, cenaze aracıyla Maden İlçesine bağlı Karatop köyündeki getirildi.

Burada İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından öğlen namazına müteakip kıldırılan cenaze namazından sonra, şehidin naaşı toprağa verildi.

Müftü Sarıkaya, koronavirüs salgını dolayısıyla taziye yapılmayacağını belirterek, şehit yakınlarıyla tokalaşılmamasını istedi.

Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Maden Kaymakamı Refik Özsoy, Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz da katıldı.

Ramazan Turan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:50 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:05
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı         
09:44
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 20:28:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit gümrük personeli Ramazan Turan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]