Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı - Son Dakika

Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı

18 dakika önce

Tunceli'de Munzur Çayı'ında eğitim sırasında botun alabora olması sonucu şehit düşen 44 gün sonra naaşı bulunan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için tören düzenlendi.

Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı, System.String[]

Tunceli'de Munzur Çayı'ında eğitim sırasında botun alabora olması sonucu şehit düşen 44 gün sonra naaşı bulunan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için tören düzenlendi. Törende şehit Güneş'i eşi üniforma ile babası ise asker selamıyla uğurladı.

Olay, 17 Mart tarihinde meydana gelmiş Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. 44 gün süren arama sonrasında dün şehit Güneş'in naaşı, düştüğü yerden 15 kilometre uzaklıkta Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıç polisler tarafından bulunmuştu.

Baba asker selamıyla, eşi üniformasıyla şehidi uğurladı

Bugün şehit güneş için görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Şehit Uzman Çavuş Güneş'in babası Emin, annesi Aysel, eşi Gülnur Ortakçı Güneş, yakınları, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı. Şehit Güneş'in öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından dua edildi. Törende kocasının üniformasından giyen Gülnur Ortakçı Güneş ile annesi Aysel Güneş gözyaşlarına hakim olamazken, baba Emin Güneş ise oğlunu asker selamıyla uğurladı.Baba Güneş ayrıca cenaze töreninin bitiminde arama çalışmalarında yer alan ekiplere teşekkür ederek helallik istedi.

Daha sonra şehidin naaşı askeri helikopterle Elazığ'a, oradan da uçakla Ankara'ya gönderileceği bildirildi. Şehidin Güneş için bugün Ankara'da da tören düzenleneceği belirtildi.

Şehit Güneş'in 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaralandığı, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde de 16 kişinin kurtarılmasında görev aldığı öğrenilmişti. - TUNCELİ

Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:43 Kaynak: İHA


Son Dakika

Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı         
09:41
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı         
09:36
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek         
09:04
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı         
08:47
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak         
08:27
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak 30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak         
08:24
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler         
08:14
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı         
08:14
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz         
07:55
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi         
07:52
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım         
07:52
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi         
07:47
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu         
05:22
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu         
04:14
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı         
02:57
Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı         
01:19
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun         
00:38
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı         
00:37
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı         
00:12
Kızılay'dan Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü         
23:53
İsveç'teki hastane, İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok         
23:45
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor         
23:34
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu         
22:55
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı         
22:46
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu         
22:40
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu         
22:38
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz         
22:12
Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu         
22:06
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti         
21:46
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 10:01:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Güneş'in naaşı törenle uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]