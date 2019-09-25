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Şehit Gür ve Kozak anısına aşure hayrı

58 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde Şehit Astsubay Mustafa Kozak ve Şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür anısına, şehitlerin eşleri tarafından aşure hayrı düzenlendi.

Şehit Gür ve Kozak anısına aşure hayrı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde Şehit Astsubay Mustafa Kozak ve Şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür anısına, şehitlerin eşleri tarafından aşure hayrı düzenlendi.


Şırnak'ta 11 Mayıs 2018 tarihinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı bombanın patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara GATA'da 10 Ekim 2016 tarihinde şehit olan Uzman Çavuş Süleyman Gür anısına Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı düzenlendi.


Şehit Kozak'ın eşi Rabia Kozak ve şehit Gür'ün eşi Merve Gür tarafından Hamidiye Camisi önünde düzenlenen etkinlikte yapılan duanın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.


Aşure hayrına Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Mustafa Kozak, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
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