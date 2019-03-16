Son Dakika Haberleri: Şehit Güvenlik Korucu Ertaş İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Güvenlik Korucu Ertaş İçin Mevlit Okutuldu

19 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesinde evine gittiği sıra PKK üyeleri tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Metin Ertaş için mevlit okutuldu.

Şehit Güvenlik Korucu Ertaş İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde evine gittiği sıra PKK üyeleri tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Metin Ertaş için mevlit okutuldu.

Bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından 13 Mart 2013 tarihinde düzenlenen suikast sonucu evinin önünde şehit edilen güvenlik korucusu Metin Ertaş şehadetinin birinci yılında dualar ile anıldı. Van'ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 1974 doğumlu olan Metin Ertaş 1992 yılında güvenlik korucusu olarak göreve başladı. Yıllarca bölücü terör örgütü ile olan mücadelede kahramanca aktif rol alan Metin Ertaş, son olarak 13 Mart 2018 günü saat 18: 50 sıralarında Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesinde bulunan evine girerken hain PKK terör örgütü üyeleri tarafından kendisine yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederek şehit oldu. Evli ve 4 çocuk babası olan Metin Ertaş şehadetinin birinci yıldönümünde il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaşın katılımı ile Gürpınar ilçesinde bulunan merkez camiinde öğlen namazı sonrası okunan mevlit ve dualarla anılarak, katılan vatandaşlara lokma dağıtıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

PKK, Van, Güncel
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