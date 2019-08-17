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Şehit güvenlik korucuları defnedildi

1 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde görevden dönerken geçirdikleri trafik kazasında şehit olan güvenlik korucusu 2 kardeş, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit güvenlik korucuları defnedildi, System.String[]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde görevden dönerken geçirdikleri trafik kazasında şehit olan güvenlik korucusu 2 kardeş, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerinin ardından Patnos ilçesine bağlı Dağalan köyüne getirilen Bayram ve Kasım Tekdemir kardeşlerin naaşı, köy camisinde kılınan namazın ardından taziyeevi önündeki tören alanına getirildi.
Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişlerinin okunması ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazeleri köy mezarlığına getirildi.

Şehit kardeşler yakınlarının gözyaşları arasında defnedilirken, Vali Süleyman Elban ise Türk bayrağı ve fotoğraflarını şehitlerin kardeşi Davut Tekdemir'e verdi.

Okunan duanın ardından aileye taziyelerini ileten Vali Elban, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını söyledi.

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Patnos Kaymakamı Ümit Altay ve kurum müdürleri ile köy halkı katıldı.

Olay
Görevden dönen güvenlik korucusu Bayram Tekdemir'in kullandığı 65 DH 003 plakalı otomobil ile Şahin Kırca idaresindeki 01 VY 517 plakalı kamyonet çarpışmıştı. Kazada, geçici köy korucusu kardeşler Bayram ve Kasım Tekdemir olay yerinde şehit olmuştu. Kamyonetteki yaralılar Şahin, Harun, Bahar ve Mert Kırca ise 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Patnos, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:31 Kaynak: AA
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