Şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

02.06.2022 23:22

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Yücel Aki'nin yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Yücel Aki'nin yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.

2021 yılında girdiği çatışmada şehit olan Aki için ilçeye bağlı Çekmece Köyü'nde düzenlenen programa, Vali Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Çağım Barış Türüdü, Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çağatay, gazetecilere, geçen yıl ne yazık ki kalleş terör örgütü tarafından iki kişinin şehit edildiğini anımsattı.

Aynı operasyonda Teğmen Baki Koçak'ın da şehit olduğunu ifade eden Çağatay, "Şehit Yücel Aki'nin köyünde düzenlenen mevlit programına katıldık. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz onları unutmadık ve hiçbir zaman da unutmayacağız. Vahim olayın hemen ardından kalleş terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Program, şehitler için okunan dualarla son buldu.

Şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu
Şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu
Şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu
Şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

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Kaynak: AA

Hisarcık, Tatvan, Güncel, Son Dakika

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