Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
8 saat önce
- Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için helallik alınması Şehidin defnedilmesi Terör aleyhine slogan atılması Şehidin babasına Türk Bayrağı verilmesi ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:53 Kaynak: AA
- Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için helallik alınması
Şehidin defnedilmesi
Terör aleyhine slogan atılması
Şehidin babasına Türk Bayrağı verilmesi
ŞIRNAK - Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde PKK
'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen güvenlik korucusu Medeni Bağışlar'ın cenazesi toprağa verildi.
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