Son Dakika Haberleri: Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

8 saat önce

- Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için helallik alınması Şehidin defnedilmesi Terör aleyhine slogan atılması Şehidin babasına Türk Bayrağı verilmesi ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının...

- Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için helallik alınması
Şehidin defnedilmesi
Terör aleyhine slogan atılması
Şehidin babasına Türk Bayrağı verilmesi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen güvenlik korucusu Medeni Bağışlar'ın cenazesi toprağa verildi.
Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:53 Kaynak: AA
Güncel
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