Şehit haberi Sivas'a ulaştı - Son Dakika

Şehit haberi Sivas'a ulaştı

Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir, güvenlik güçlerimizin Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu

SİVAS - Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir, güvenlik güçlerimizin Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu.

Kahraman polisin şehadet haberi Sivas'ta Mevlana Mahallesinde ikamet eden eşi Hilal, babası İbrahim ve annesi Dilber Demir'e verildi. Bir çocuk babası olan Demir'in baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.