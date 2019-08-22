Şehit haberi üzerine konser iptal edildi

Sivas'ta bugün düzenlenmesi planlanan konserler, Şırnak'tan gelen şehit haberi üzerine Valilik kararı ile iptal edildi.



Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan iki konser, Sırnak'ın Silopi ilçesinden gelen şehit haberleri üzerine valilik kararı ile iptal edildi. Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, şehitler için başsağlığı mesajı verildi. 1. Sivas Kültür ve Sanat Hizmet Ödül töreni, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konserlerinin ise ilerki bir tarihe ertelendiği duyuruldu. - SİVAS