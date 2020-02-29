Şehit haberini alınca Türk bayrağını alıp şehit oğlunun mezarına koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit haberini alınca Türk bayrağını alıp şehit oğlunun mezarına koştu - Son Dakika

Şehit haberini alınca Türk bayrağını alıp şehit oğlunun mezarına koştu

21 dakika önce

Kütahya'da, şehit babası 70 yaşındaki Halil Erkul, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Kütahyalı bir askerin de şehit haberini alınca Türk bayrağını alarak 25 yıl önce şehit olan oğlunun mezarını ziyaret etti.

Kütahya'da, şehit babası 70 yaşındaki Halil Erkul, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Kütahyalı bir askerin de şehit haberini alınca Türk bayrağını alarak 25 yıl önce şehit olan oğlunun mezarını ziyaret etti.

Erkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oğlu Cengiz Erkul'un 1995 yılında Kuzey Irak'ta şehit olduğunu, her şehit haberi sonrası çok üzüldüğünü ve bayrağını alıp oğlunu ve diğer şehitleri ziyaret ederek teselli bulduğunu söyledi.

İdlib'den gelen şehit haberlerinden dolayı iki gündür uyku uyuyamadığını belirten Erkul, "Yastığa başımı koyunca şehitlerimiz geliyor gözümün önüne. Bugün Kütahyalı bir evladımızın da şehit olduğu haberini alınca daha da üzüldüm. 25 yıldır gururla taşıdığım Türk bayrağımı alarak oğlumun mezarına geldim. Burada bayrağımızla ve oğlumun mezarıyla teselli oluyorum. Şehit ailelerinin acılarını çok iyi biliyorum. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

Görev verilmesi halinde vatan ve bayrak için savaşmak istediğini de dile getiren Erkul, "Ben evladımı bu bayrak ve vatan için şehit verdim. Gerekirse ben de vatanımız için şehit düşerim." ifadelerini kullandı.

Şehit haberini alınca Türk bayrağını alıp şehit oğlunun mezarına koştu

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:56 Kaynak: AA
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