ŞEHİT HALİL DEMİR İÇİN EVİNDE HELALLİK ALINDI (1) - Son Dakika

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ŞEHİT HALİL DEMİR İÇİN EVİNDE HELALLİK ALINDI (1)
6 saat önce
Suriye İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınması için Tuzla'da evinin önüne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:15 Kaynak: DHA
Suriye İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınması için Tuzla'da evinin önüne getirildi. Şehidi getiren cenaze aracını ailesi, yakınları ve mahalleli karşıladı. Helallik alınmasının ardından cenaze defnedilmek üzere Sakarya'ya götürüldü.
Görüntü dökümü:
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-Aracın gelişi
-Helallik alınması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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