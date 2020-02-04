Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı (1) - Son Dakika

Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı (1)

6 saat önce

Suriye İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınması için Tuzla'da evinin önüne getirildi.

Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı (1), System.String[]
Suriye İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınması için Tuzla'da evinin önüne getirildi. Şehidi getiren cenaze aracını ailesi, yakınları ve mahalleli karşıladı. Helallik alınmasının ardından cenaze defnedilmek üzere Sakarya'ya götürüldü.


- İstanbul
Halil Demir, Tuzla, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:33 Kaynak: DHA
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