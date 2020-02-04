Şehit halil demir için evinde helallik alındı - Son Dakika

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Şehit halil demir için evinde helallik alındı
6 saat önce
Suriye İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınması için Tuzla'da evinin önüne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:29 Kaynak: DHA
Suriye İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınması için Tuzla'da evinin önüne getirildi. Şehidi getiren cenaze aracını ailesi, yakınları ve mahalleli karşıladı. Helallik alınmasının ardından cenaze defnedilmek üzere Sakarya'ya götürüldü.
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