Şehit halil demir için evinde helallik alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit halil demir için evinde helallik alındı - Son Dakika

Şehit halil demir için evinde helallik alındı

6 saat önce

ŞEHİT HALİL DEMİR İÇİN EVİNDE HELALLİK ALINDI (2) (aktüel)

ŞEHİT HALİL DEMİR İÇİN EVİNDE HELALLİK ALINDI (2) (aktüel)

Şehit halil demir için evinde helallik alındı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
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