Şehit halil demir için evinde helallik alındı - Son Dakika

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Şehit halil demir için evinde helallik alındı
6 saat önce
ŞEHİT HALİL DEMİR İÇİN EVİNDE HELALLİK ALINDI (2) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
ŞEHİT HALİL DEMİR İÇİN EVİNDE HELALLİK ALINDI (2) (aktüel)
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