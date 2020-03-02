Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika

Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

16 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü yapıldı.

Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü yapıldı.

Bahçe ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İlçe Garnizon Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı İbrahim Baz, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua okuyan gruptakiler, daha sonra İdlib'de Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Akkaya'nın baba evini ziyaret etti.

Baba Ali Akkaya'ya başsağlığı dileyen protokol ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Akkaya ve tüm şehitler için dua etti.

Bahar Kalkanı Harekatı, İbrahim Akkaya, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu
Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:03:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]