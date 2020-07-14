Şehit Halisdemir'in mezarını ziyaret için bisikletleriyle yola çıkan sporcular Nevşehir'e ulaştı - Son Dakika

Şehit Halisdemir'in mezarını ziyaret için bisikletleriyle yola çıkan sporcular Nevşehir'e ulaştı
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek için Çankırı'dan bisikletleri ile yola çıkan 7 sporcu Nevşehir'e ulaştı.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek için Çankırı'dan bisikletleri ile yola çıkan 7 sporcu Nevşehir'e ulaştı. Kentte bir süre dinlendikten sonra yeniden yola çıkan sporcuların bugün şehit Halidemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarına ulaşması bekleniyor.
Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını ziyaret etmek için dün yola çıktı. 7 sporcu yaklaşık 305 kilometre kat ederek bugün Nevşehir'e ulaştı. Kulüp Başkanı Engin Çimen, toplamda 430 kilometre yol kat edeceklerini ifade ederek, "Bu yolculuğumuz esnasında da geçtiğimiz illerin şehitliklerine uğrayarak oradaki şehitlerimizi de yad ederek onlara dua ederek o şekilde geçiyoruz. Daha önceki yıllarda bu şekilde bir program gerçekleştiremedik ama bu sene nasip oldu. Bu da bize nasip oldu. İnşallah bu Türkiye için bir örnek olur" dedi. Kentte bir süre dinlendikten sonra yeniden yola çıkan 7 sporcunun bugün şehit Halidemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarına ulaşması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:01 Kaynak: DHA
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