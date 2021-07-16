Son dakika haber: ŞEHİT HASAN CEVHER'İN ADININ VERİLDİĞİ OPERASYONDA 220 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber: ŞEHİT HASAN CEVHER'İN ADININ VERİLDİĞİ OPERASYONDA 220 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
16.07.2021 16:57
Bir son dakika haberine göre HAKKARİ'de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in isminin verildiği operasyonda, 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
HAKKARİ'de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in isminin verildiği operasyonda, 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in isminin verildiği operasyonu düzenledi. Yüksekova ilçesinde, narkotik köpekler 'Tipi' ve 'Işık' ile yapılan 'Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Operasyonu'nda, adreslerde 436 paket halinde 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.
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