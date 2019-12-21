Şehit Hasan Kavuz'a vefa - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2016 yılında Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un adının verildiği park alanı geniş katılımlı törenle açıldı.



21 Aralık 2016 tarihinde Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD unsurlarının saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un adı mahallesinde kurulan parka verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesinin katkılarıyla tamamlanan park alanı için açılış programı tertip edildi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Samsun İl Jandarma Komutanı İbrahim Güven, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, protokol üyeleri ve mahallelerin katılım sağladığı açılış merasimi öncesinde ilk olarak Şehit Hasan Kavuz'un kabri ziyaret edildi. Şehit Kavuz'un mezarı başında yapılan duanın ardından açılışı yapılacak olan park alanına geçildi.



Şehitlerin ruhuna Fatiha okumalarını istedi



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda daha sonra konuşmalara geçildi. Açılış programına katılımlarından dolayı alanda bulunan herkese teşekkürlerini sunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Açılışını yapmak üzere burada bulunduğumuz spor tesisinin ve parkın açılışını gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız buraya her oynamaya geldiklerinde şehidimizin adını görmüş olacaklar ve şehidimizin adının yaşatılmasına katkı sağlamış olacaklar. Bu alana her gelen vatandaşlarımızdan şehidimizin ruhuna ve diğer şehitlerimizin ruhuna Fatiha okumalarını istiyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu alanın faaliyete geçmesini Büyükşehir Belediyesi olarak sağlamış oldular. Şehidimizin annesine babasına böyle bir evlat yetiştirdikleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Başkan Doğan'ın ardından söz alan Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, "Ülkemizde biz buralarda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, işimize gücümüze gidebiliyorsak bunu şehitlerimize ve şehit ailelerimize borçluyuz. Onları ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.



"Geçmişimiz şehitlerle dolu"



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Geçmişimize baktığımızda hepimizinki şehitlerle doludur. Allah kimseye savaş hali vermesin. Ama ülkeyi savunmak gerekir denildiğinde şurada gitmeyecek olan biri var mı? Hasan evladımız bunun canlı bir örneğidir" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının yapılmasının ardından katılımcılar hep birlikte açılış kurdelesini kestiler. Park alanının inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindekiler bir süre Şehit Hasan Kavuz'un anne-babası ile sohbet etti.



Sohbet sonrası Başkan Mustafa Demir, ilçeden ayrıldı. - SAMSUN