Şehit Hasan Yaşar'ın ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Hasan Yaşar'ın ailesine ziyaret - Son Dakika

Şehit Hasan Yaşar'ın ailesine ziyaret

7 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, 2016 yılında Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Hasan Yaşar'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit Hasan Yaşar'ın ailesine ziyaret, System.String[]

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, 2016 yılında Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Hasan Yaşar'ın ailesini ziyaret etti.


Şehidin babası Mehmet Yaşar, annesi Havva Yaşar, şehidin eşi Canan Yaşar, çocukları Ecrin ve Melek, şehidin kardeşi Şükrü Yaşar'ı evinde ziyaret eden Vali Toraman, şehit ailelerinin birer emanet olduğunu ve devletin daima yanlarında olduğunu söyledi.


Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan eşlik etti. - KÜTAHYA

Hasan Yaşar, Hakkari, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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