Son Dakika Haberleri: Şehit Hatları'nda Sefer İptalleri

Şehit Hatları'nda Sefer İptalleri

40 dakika önce

Şehir Hatları, Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Şehit Hatları'nda Sefer İptalleri, System.String[]
Şehir Hatları, Beşiktaş- Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Şehit Hatları'nın iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.

Açıklamada, saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar-Beşiktaş ve saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:13 Kaynak: AA

Twitter, Beşiktaş, Adalar, Güncel
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