Şehit Hatları Vapuru'ndan denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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Şehit Hatları Vapuru'ndan denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
6 saat önce
Kadıköy'de, Fenerbahçe önlerinde Şehir Hatları Vapuru'ndan düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Kadıköy'de, Fenerbahçe önlerinde Şehir Hatları Vapuru'ndan düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vapurdan düşen kişinin denizden çıkarılarak, Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'nda hazır bekletilen ambulansa sağlıklı şekilde teslim edildiği bilgisi verildi.
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