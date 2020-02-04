Şehit Hatları Vapuru'ndan denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Hatları Vapuru'ndan denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Şehit Hatları Vapuru'ndan denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

Kadıköy'de, Fenerbahçe önlerinde Şehir Hatları Vapuru'ndan düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Şehit Hatları Vapuru'ndan denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Kadıköy'de, Fenerbahçe önlerinde Şehir Hatları Vapuru'ndan düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vapurdan düşen kişinin denizden çıkarılarak, Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'nda hazır bekletilen ambulansa sağlıklı şekilde teslim edildiği bilgisi verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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