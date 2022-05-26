Şehit Hüseyin Cankaya'nın ailesine bıraktığı mesaj ortaya çıktı: Arkamdan ağlamayın - Son Dakika
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Şehit Hüseyin Cankaya'nın ailesine bıraktığı mesaj ortaya çıktı: Arkamdan ağlamayın

26.05.2022 11:27
Şehit Hüseyin Cankaya'nın ailesine bıraktığı mesaj ortaya çıktı: Arkamdan ağlamayın

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın yakın bir arkadaşına attığı mesajı ortaya çıktı. Cankaya, kendisinin şehit olduktan sonra ailesine iletilmesini istediği mesajda " Anneciğim, babacığım sizleri çok seviyorum. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin" ifadelerine yer verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev yapan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 4 silah arkadaşıyla beraber şehit düşmüştü.

"BEN O HAİNLERİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKACAĞIM"

Memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlanan Hüseyin Cankaya'nın, yakın bir arkadaşına attığı mesajı ortaya çıktı. Cankaya, bu mesajı kendisinin şehit olduktan sonra ailesine iletilmesini istedi. Yürek yakan o mesajda şu ifadeler yer aldı: "Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama okut... Ben o hainlerin gözünün içine bakacağım. Onların gereğini yapacağım. Anneciğim, babacığım sizleri çok seviyorum. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin."

"İZNE GELİNCE DÜĞÜNÜNÜ YAPACAKTIK"

48 yaşındaki şehit babası Niyazi Cankaya ise mesajı okuduktan sonra oğluyla duyduğu gururu bir kez daha dile getirdi. Acılı baba Cankaya ise, şunları söyledi: "Vatan sağ olsun. Oğlum sanki şehit düşeceğini hissetmiş. Okuldan arkadaşı Kaan'a şehit düşmeden önce mesaj göndermiş. Kaan da 'benim üzerimde kalmasın' diyerek mesajı bize gösterdi. Çok duygulandık hüzünlendik. Bir hafta sonra değişim olacaktı. Daha sonra izne çıkıp İzmir'e gelecekti. 1 ay izni vardı. O sürede düğününü yapacaktık. Şehit düşmeden bir gün önce görüntülü olarak konuştuk. 'Oğlum sana sakal çok yakışmış' dedim. Oğlum da 'Baba böyle beğendiysen senin için sakalımı kesmem. Sakallı olarak İzmir'e gelirim' dedi. Hasret giderecektik. Kısmet olmadı."

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SON DAKİKA: Şehit Hüseyin Cankaya'nın ailesine bıraktığı mesaj ortaya çıktı: Arkamdan ağlamayın - Son Dakika
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