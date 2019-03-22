Son Dakika Haberleri: Şehit Hüseyin Koroç İçin Mevlid Okutuldu

Şehit Hüseyin Koroç İçin Mevlid Okutuldu

27 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatani görevini yaparken 2017 yılında şehit düşen Hüseyin Koroç için mevlid okultuldu.

Şehit Hüseyin Koroç İçin Mevlid Okutuldu, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatani görevini yaparken 2017 yılında şehit düşen Hüseyin Koroç için mevlid okultuldu.

Eyyüp Peygamber Camisinde kılınan Cuma namazının ardından okutulan mevlide Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de katılarak şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi. Mevlide, Vali Erin'in yanısıra İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, emniyet mensupları, askeri yetkililer, şehidin ailesi ve binlerce vatandaş katıldı.

Okunan mevlid ve yapılan duaların ardından Vali Erin, şehidin ailesiyle birlikte vatandaşlara ikramda bulundu. Piyade Er Hüseyin Koroç, 2017 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde nöbet tutarken Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:02 Kaynak: İHA

Reyhanlı, Hatay, Güncel
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