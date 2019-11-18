Son Dakika Haberleri: Şehit İbrahim Imış'ın oğlu Kayra'dan Başkan Bozkurt'a sürpriz ziyaret
Son Dakika Yaşam Şehit İbrahim Imış'ın oğlu Kayra'dan Başkan Bozkurt'a sürpriz ziyaret - Son Dakika

Şehit İbrahim Imış'ın oğlu Kayra'dan Başkan Bozkurt'a sürpriz ziyaret

6 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın oğlu Kayra Imış, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Şehit İbrahim Imış'ın oğlu Kayra'dan Başkan Bozkurt'a sürpriz ziyaret, System.String[]

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın oğlu Kayra Imış, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Başkan Bozkurt, Kayra Imış ile bir süre sohbet ederek Şuhut Belediyesi ve çalışmalarla alakalı bilgilendirdi. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış kardeşimizin emaneti Kayra bizleri ziyaret ederek onurlandırdı. Kendisine belediyemiz ve çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Ziyaretin için teşekkürler Kayra" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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