Son Dakika › Yaşam › Şehit İbrahim Imış'ın oğlu Kayra'dan Başkan Bozkurt'a sürpriz ziyaret - Son Dakika
Şehit İbrahim Imış'ın oğlu Kayra'dan Başkan Bozkurt'a sürpriz ziyaret
6 saat önce
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın oğlu Kayra Imış, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın oğlu Kayra Imış, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.
Başkan Bozkurt, Kayra Imış ile bir süre sohbet ederek Şuhut Belediyesi ve çalışmalarla alakalı bilgilendirdi. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış kardeşimizin emaneti Kayra bizleri ziyaret ederek onurlandırdı. Kendisine belediyemiz ve çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Ziyaretin için teşekkürler Kayra" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR
Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı Beyazıt Öztürk'ten kendisine "Dünkü çocuksun" diyen Acun Ilıcalı'ya cevap: Benimle röportaj yaptığın günleri unuttun NASA açıkladı! 6 Mayıs 2022'de Dünya'ya çarpacak gök taşı milyonları öldürecek