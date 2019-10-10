Şehit İbrahim Tanrıverdi'nin ismi kütüphanede yaşayacak

Malatyalı Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi adına Afyonkarahisar'a bağlı TOKİ Mevlana İlkokulunda kütüphane açıldı.



TOKİ Mevlana İlkokulunda Şehit İbrahim Tanrıverdi'nin adının yaşatılacağı kütüphane açılış merasimine, Malatyalı olan Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, şehit annesi Gafure Tanrıverdi, şehit babası Hasan Tanrıverdi ve beraberindeki protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya anne Tanrıverdi ve baba Hasan Tanrıverdi elini öperek Şehit İbrahim Tanrıverdi'nin adını her yerde anılacağını asla unutulmayacağını belirtti. Şehit ailesi kütüphane açılış merasiminde duygu dolu anlar yaşarken küçük bir çocuğun anne Tanrıverdi'nin yanına gelerek 'Ben senin evladınım. Biz de senin oğlunuz' demesi duygu dolu anlara sahne oldu. - AFYONKARAHİSAR