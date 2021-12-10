Görev yaptığı Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi Sancaktepe'deki baba evine getirilerek helallik alındı.
Şehidin Sancaktepe'deki baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, yakınları evin bulunduğu sokakta toplandı.
Aksöz'ün naaşı cenaze aracıyla evin önüne getirilirken, sokağı dolduran şehidin yakınları ve komşuları tarafından teşrik tekbirleri okundu.
23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün kardeşi ve arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Şehit Aksöz'ün naaşı başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ve helallik alınmasının ardından cenaze toprağa verilmek üzere Nevşehir'e götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şehit İdris Aksöz'ün baba evinde hüzün - Son Dakika