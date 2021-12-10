Şehit İdris Aksöz'ün baba evinde hüzün - Son Dakika

Şehit Aksöz'ün naaşı başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ve helallik alınmasının ardından cenaze toprağa verilmek üzere Nevşehir 'e götürüldü.

Aksöz'ün naaşı cenaze aracıyla evin önüne getirilirken, sokağı dolduran şehidin yakınları ve komşuları tarafından teşrik tekbirleri okundu.

Görev yaptığı Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi Sancaktepe 'deki baba evine getirilerek helallik alındı.

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