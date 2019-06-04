Son Dakika Haberleri: Şehit ikiz polislerin ailesine bayram ziyareti
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Şehit ikiz polislerin ailesine bayram ziyareti

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'daki babaevini ziyaret etti.

Şehit ikiz polislerin ailesine bayram ziyareti, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'daki babaevini ziyaret etti.
Çelik, beraberindeki AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ile birlikte 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Çukurova ilçesindeki babaevini ziyaret ederek, ailenin bayramını kutladı.
Ziyarette şehit ikiz kardeşlerin ailesine başsağlığı dileklerini yineleyen Çelik, aileyle bir süre sohbet etti.
Çelik, bayramını kutladığı Oruç ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:29 Kaynak: AA
AK Parti, Mehmet Oruç, Güncel
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