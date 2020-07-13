Şehit ikizlerin babasından duygulandıran ziyaret - Son Dakika

Şehit ikizlerin babasından duygulandıran ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarları ailesi tarafından ziyaret edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarları ailesi tarafından ziyaret edildi. Baba Ali Oruç, evlatlarının mezarı başında 'onlarla gurur duyuyorum' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı şehitlerin babası Ali, amcaları Mustafa, abileri Mustafa ve yeğenleri Yiğit Ali tarafından ziyaret edildi.


Çocuklarının mezarı başında gözyaşı döken baba Ali Oruç, onlarla gurur duyduğunu belirterek, "15 Temmuz yaklaşıyor acılarımız devam ediyor. Evlat acısı kolay değil, ciğerim yanıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Ben oğullarımdan razıyım Allah da onlardan razı olsun. Vatanımız için her zaman hazırız. Ben de bir oğlum var o da vatanımız için seve seve canımızı vermeye hazırız. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Ben 4 yıldır oğullarımdan ayrıyım ama vatanım olmazsa yaşayamam" diye konuştu.


Öte yandan baba Oruç, şehit Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezar taşlarına sarılarak öptü. - ADANA

Mehmet Oruç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit ikizlerin babasından duygulandıran ziyaret - Son Dakika
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