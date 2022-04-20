Son Dakika | Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için Ağrı'da tören düzenlendi - Son Dakika
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Son Dakika | Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için Ağrı'da tören düzenlendi

20.04.2022 18:21

Son dakika haberi: Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için Ağrı'da tören düzenlendi Bursa Osmangazi'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya getirildi.

Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için Ağrı'da tören düzenlendi

AĞRI - Bursa Osmangazi'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya getirildi.

Havaalanında resmi törenle karşılanan şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi daha sonra Ulu Camiine getirildi.

İkindi namazına müteakip kılına cenaze namazına Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Zekeriya Birkan, Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulu camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit toprağa verilmek üzere Hamur'a götürüldü.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için Ağrı'da tören düzenlendi - Son Dakika


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