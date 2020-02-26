Şehit Işık'ın ailesine Şahadet Belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Işık'ın ailesine Şahadet Belgesi verildi - Son Dakika

Şehit Işık'ın ailesine Şahadet Belgesi verildi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz haftalarda Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ afetinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesine Şahadet Belgesi verildi.

Şehit Işık'ın ailesine Şahadet Belgesi verildi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz haftalarda Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ afetinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesine Şahadet Belgesi verildi.


Van'ın Bahçesaray ilçesi Çatak Karayolunda meydana gelen çığ afetinde bölgeye giden arama kurtarma ekiplerini koruma görevinde yer alan Düzceli Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık, meydana gelen ikinci çığ felaketinde şehit olmuştu. Işık'ın naşı Düzce'nin Yığılca ilçesi Yılgın Köyü mezarlığına defin edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın Şahadet Belgesi'ni Işık'ın ailesine teslim etti. - DÜZCE

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
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