Şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak
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Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanvekilimiz Çakır Yıldırım, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcılarımız, birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:31 Kaynak: Bültenler
Toplantıyı oturma açan Belediye Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, Toplantı bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanılması ile başladı.Gündem maddeleri arasında yer alanŞehitlerimizin isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Sanayi Mahallesi 1513. sokağa Şehit Zafer Yeşilyurt, Kalatepe Mahallesi 1078. sokağa Şehit Ahmet Duman Çalılıöz Mahallesi 523. sokağa Şehit Ramazan Akdağismi verildi.Komisyondan gelen Komisyon Raporları okunarak oylandı. Ardından Komisyondan gelenİmar Tadilat Talepleri görüşüldü ve İmar Tadilat Talepleri komisyonuna havale edildi.Meclis Başkanvekilimiz Çakır Yıldırım Toplantıda alınan kararların ilimize hayırlı olmasını dileyerek toplantıya katılan meclis üyelerine teşekkür etti.
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