Şehit İslam Sancak'ın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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Şehit İslam Sancak'ın ailesine şehadet haberi verildi

30.05.2022 10:46

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30), Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30), Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Sancak'ın Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Anne Hanım, baba Recep ve aile üyelerini, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı.

Beş kardeşi bulunan şehidin nişanlı olduğu ve bu yaz düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Şehit İslam Sancak'ın ailesine şehadet haberi verildi
Şehit İslam Sancak'ın ailesine şehadet haberi verildi
Şehit İslam Sancak'ın ailesine şehadet haberi verildi
Şehit İslam Sancak'ın ailesine şehadet haberi verildi

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Kaynak: AA

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