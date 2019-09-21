Şehit İsmail Çınar anısına kütüphane oluşturuldu

Afyonkarahisar'da şehitler adına 5'inci kütüphane

AFYONKARAHİSAR - Sivas'ın İmranlı ilçesinde trafik kazasına müdahale ettiği sırada cipin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar'ın anısına Afyonkarahisar Osmangazi Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Geçen yıl birkaç gönüllünün bir araya gelmesiyle kurulan ve bugün 81 ilde faaliyet yürüten Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, vatan uğruna şehit düşen kahramanların anısına oluşturulan kütüphanelere yenilerini eklemeye devam ediyor. 7 Eylül 2011 tarihinde Sivas İmranlı-Orta köyü Kızıldağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar'ın anısına Osmangazi Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphane törenle hizmete açıldı. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı V. İkm. Alb. Ali İhsan İmre, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Okul Müdürü Sebahattin Durgu, şehit İsmail Çınar'ın ailesi, yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kasım ayına kadar 5 kütüphane daha açılması planlanıyor

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Okul Müdürü Sebahattin Durgu okul ile ilgili bilgi verdi. Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Afyonkarahisar Koordinatörü Hilal Kalafat ise bu kütüphanenin kentte açılan 5'inci kütüphane olduğunu ve Kasım ayına kadar 5 kütüphane daha açacaklarını belirtti. Türkiye genelinde 50'nci kütüphanenin de yine Afyonkarahisar'da Şehit Polis Özel Harekat Gökhan Osman Karaduman adına açılacağı bilgisini veren Kalafat, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Kütüphane gibi bir hizmeti gençlerimizin ayaklarına götürüyorlar"

Şehit İsmail Çınar için hazırlanan videonun gösterimi sonrası Vali Mustafa Tutulmaz kürsüye geldi. Yapılan çalışmanın her türlü övgüyü hak ettiğini söyleyen Tutulmaz, "Yavrularımızın hayatlarını en iyi şekilde kurmalarında ve ülkemizin imarında faydalı olacak işler yapmalarında katkı sağlayacak kitaplarla onları baş başa bırakacak güzel bir kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikle gönüllülük ve öncülük yaparak kütüphaneler oluşturan bu projedeki herkesi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Gerçekten hem kütüphane gibi bir hizmeti gençlerimizin ayaklarına götürüyorlar hem de şehitlerimizi anarak onlara hizmet duygusunu devam ettirebilmek adına güzel hizmetlere imza atıyorlar. Bu sebeple de her türlü övgüyü hak ediyorlar. İller arasında en fazla kütüphane açan il olmamız dolayısıyla bir kez daha mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim" dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz konuşmaların ardından Şehit İsmail Çınar'ın anne ve babasına plaketlerini takdim etti. Ardından açılış kurdelesi kesilen kütüphaneyi gezen ve kitapları inceleyen Vali Mustafa Tutulmaz, Okul Müdürü Sebahattin Durgu ve Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Afyonkarahisar Koordinatörü Hilal Kalafat, kütüphane için hediye kitaplar verdi.