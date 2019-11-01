Son Dakika Haberleri: Şehit İsmail Sarıcan'ın cenazesi memleketine gönderildi
Son Dakika Güncel Şehit İsmail Sarıcan'ın cenazesi memleketine gönderildi

Şehit İsmail Sarıcan'ın cenazesi memleketine gönderildi

7 saat önce

Askeri törene katılanlar Şehit Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın naaşını taşıyan aracın gelişi Şehit naaşının taşınması Saygı duruşu ve dua edilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan...

Askeri törene katılanlar

Şehit Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın naaşını taşıyan aracın gelişi

Şehit naaşının taşınması

Saygı duruşu ve dua edilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için GAP Havaalanında tören düzenlendi. Şehit Sarıcan'ın cenazesi törenin ardından toprağa verileceği memleketi Hatay'a gönderildi.

Şehit İsmail Sarıcan'ın cenazesi memleketine gönderildi

Barış Pınarı Harekatı, Sarıcan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:55 Kaynak: AA
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