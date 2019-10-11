Son Dakika Haberleri: Şehit İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba evinde yas var
Son Dakika Güncel Şehit İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba evinde yas var

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba evinde yas var

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki babaevine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki babaevine ulaştı.

Şehidin Yeni Mahalle'deki babaevine giden Kaymakam Ejder Demir ve beraberindeki askeri yetkililer aileye şehadet haberini verdi.

Haber üzerine eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bu arada, şehidin Tunceli'deki eşi Gülseren Bebek'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

İki çocuğu bulunan şehit Bebek'in Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığında görevliyken Barış Pınarı Harekatı'na katıldığı öğrenildi.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba evinde yas var

Barış Pınarı Harekatı, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:02 Kaynak: AA
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