Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı
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Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için düzenlenen tören Şehit naaşının helikoptere taşınması ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale esnasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:36 Kaynak: AA
Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için düzenlenen tören
Şehit naaşının helikoptere taşınması ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale esnasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı.
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