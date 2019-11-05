Son Dakika Haberleri: Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı

6 saat önce

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için düzenlenen tören Şehit naaşının helikoptere taşınması ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale esnasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için düzenlenen tören

Şehit naaşının helikoptere taşınması ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale esnasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu GAP Havalalanı'ndan uğurlandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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