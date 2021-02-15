Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yakutiye'de Narmanlı Camisi avlusu
Jandarma er Sedat Sorgun'un cenaze namazına katılan vatandaşlar
İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın cenaze namazını kıldırması
Şehit cenazesinin tekbir ve sloganlarla taşınması ERZURUM - Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma er Sedat Sorgun'un cenazesi, memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.
Kaynak: AA
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