Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun son yolculuğuna uğurlandı

15.02.2021 13:57

Yakutiye'de Narmanlı Camisi avlusu Jandarma er Sedat Sorgun'un cenaze namazına katılan vatandaşlar İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın cenaze namazını kıldırması Şehit cenazesinin tekbir ve sloganlarla taşınması ERZURUM - Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK...

Yakutiye'de Narmanlı Camisi avlusu

Jandarma er Sedat Sorgun'un cenaze namazına katılan vatandaşlar

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın cenaze namazını kıldırması

Şehit cenazesinin tekbir ve sloganlarla taşınması ERZURUM - Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma er Sedat Sorgun'un cenazesi, memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun son yolculuğuna uğurlandı

Şahin Yıldırım, Jandarma, Yakutiye, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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