Şehit jandarma er tatlı mezarı başında anıldı
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığına terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan 2 çocuk babası Halit Tatlı ailesi tarafından mezarı başında anıldı.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:18 Kaynak: İHA
'nin Şemdinli
İlçesi Ortaklar Jandarma
Karakol Komutanlığına terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan 2 çocuk babası Halit Tatlı ailesi tarafından mezarı başında anıldı.
Şehit Halit Tatlı, eşi Helin, kızları Gülcan ve Gülşen Tatlı ile kardeşi Gazi Tatlı tarafından 24. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Şehidin küçük kızı Gülcan ise babasının mezarına sarılarak özlem giderdi. Burada dua eden Tatlı ailesi tüm şehit ailelerinin acılarını paylaştıklarını ifade ederek, ailelere başsağlığı dilediler.
1995 yılında terör örgütü tarafından Şemdinli İlçesi Ortaklar Karakoluna yapılan saldırı sonucu şehit olan 2 çocuk babası jandarma er Halit Tatlı, Durankaya
Beldesi Yeni Mahalle
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