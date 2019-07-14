Şehit Jandarma Keskin'in acı haberi annesine ulaştı
14 saat önce
Hakkari'de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) şehit oldu.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
'de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma
Teğmen Alim Keskin
(31) şehit oldu. Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Şehit Teğmen'in Niğde İlhanlı Mahallesi
154. sokakta yaşayan annesi Keziban Keskin'e acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç
verdi. 8 kardeş olan Keskin'in cenazesi yarın Niğde'de yapılacak tören sonrası Niğde Şehitliğine defnedilecek. Jandarma Teğmen Alim Keskin'in babası Mümin Keskin'in 2 yıl önce vefat ettiği bildirildi.
(İHA)
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