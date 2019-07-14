Son Dakika Haberleri: Şehit Jandarma Keskin'in acı haberi annesine ulaştı
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Şehit Jandarma Keskin'in acı haberi annesine ulaştı

14 saat önce

Hakkari'de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) şehit oldu.

Şehit Jandarma Keskin'in acı haberi annesine ulaştı, System.String[]
Hakkari'de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) şehit oldu. Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Şehit Teğmen'in Niğde İlhanlı Mahallesi 154. sokakta yaşayan annesi Keziban Keskin'e acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç verdi. 8 kardeş olan Keskin'in cenazesi yarın Niğde'de yapılacak tören sonrası Niğde Şehitliğine defnedilecek. Jandarma Teğmen Alim Keskin'in babası Mümin Keskin'in 2 yıl önce vefat ettiği bildirildi.
(İHA)
Jandarma, Keskin, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
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