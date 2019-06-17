Son Dakika Haberleri: Şehit Jandarma Teğmen Evran son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Şehit Jandarma Teğmen Evran son yolculuğuna uğurlandı (2)

17 dakika önce

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Jandarma Teğmen Evran son yolculuğuna uğurlandı (2)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:08 Kaynak: AA
idil, şırnak, şehit, jandarma
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