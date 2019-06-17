Şehit Jandarma Teğmen Evran son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:08 Kaynak: AA
'ın İdil
ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma
Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar
ilçesinde toprağa verildi.
Şırnak'ta şehit olan asker Şafak Evran'la ilgili kahreden detay
Şehit Jandarma Teğmen Evran, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
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