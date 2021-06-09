Son dakika: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Rahmi Doğan , Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, askeri ve mülki erkan katıldı.

Silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit düşen Yılmaz'ın (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

Şırnak 'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz 'ın cenazesi, memleketi Hatay 'da toprağa verildi.

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