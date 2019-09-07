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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi memleketine gönderildi

14 dakika önce

İstanbul Havalimanı yolunda tıra arkadan çarparak şehit olan motorlu jandarma trafik timinde görevli Ali Cenk Yenier, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi memleketine gönderildi, System.String[]

İstanbul Havalimanı yolunda tıra arkadan çarparak şehit olan motorlu jandarma trafik timinde görevli Ali Cenk Yenier, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Yenier'in cenazesi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.


İstanbul Motorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, dün İstanbul Havalimanı yolunda kullandığı motosiklet ile seyir halinde iken hatalı sollama yapan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrası ağır yaralandı. Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında bu sabah askeri tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi, Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Şehidin eşi Fatma Yenier, Şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.


Düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulundu. Yenier'in Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek özgeçmişi okundu, dua edildi. Şehidin naaşı tören birliği ve silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konuldu.


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul, Ali Cenk, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
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