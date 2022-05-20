Şehit jandarma uzman çavuş İslam Çakar, mezarı başında anıldı

Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuş İslam Çakar'ı mezarı başında andı.

Terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 22 Aralık 2015'te şehit olan Çakar'ın ailesini ziyaret eden öğrenciler, daha sonra aileyle şehidin mezarına ziyarette bulundu.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Okul müdür vekili Varol Ünal, vatanı ve milleti için şehit olan Çakar'a Allah'tan rahmet diledi.