Son Dakika Haberleri: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaya için mevlit okutuldu
Son Dakika Yaşam Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaya için mevlit okutuldu - Son Dakika

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaya için mevlit okutuldu

6 saat önce

Yol kontrolü ve arama faaliyeti icra ederken sivil aracın çarpması sonucu şehit olan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya için mevlit okutuldu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaya için mevlit okutuldu, System.String[]

Yol kontrolü ve arama faaliyeti icra ederken sivil aracın çarpması sonucu şehit olan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya için mevlit okutuldu.


Kayıboyu camisinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından okutulan mevlit programına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.


Cuma namazı öncesi okutulan mevlit programında, şehit jandarma uzman çavuş Kaya ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Mevlidin ardından, Vali Şentürk, Tuğgeneral Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ağaoğlu ve Emniyet Müdürü Namal, vatandaşlara helva ikram etti.


Öte yandan Vali Şentürk, görevi başında şehit olan uzman çavuş Kaya'ya ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. - BİLECİK

Jandarma, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
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