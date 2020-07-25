Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'daki terör operasyonunda yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'daki terör operasyonunda yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Hatay'daki terör operasyonunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu, tedavi gördüğü Adana Çukurova Balcalı Hastanesinde şehit oldu. Şehit Konukcu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi. Şehit Konukcu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Derbent ilçesi Arapözü Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Merkez Camisine götürüldü. Şehit Konukcu için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi. Şehidin yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Törene, şehidin ailesi, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol mensupları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 06:08

Kaynak: İHA

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