Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın cenazesi memleketi Düzce'ye ulaştı.

Şehidin naaşı, Van Jandarma Filo Komutanlığındaki törenin ardından uçakla Kocaeli'ne gönderildi. Cengiz Topel Havalimanı'na ulaşan şehidin cenazesi, ailesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alındı.

Daha sonra Işık'ın naaşı kara yoluyla ailesinin yaşadığı Düzce merkez Hamidiye Mahallesi Karaca Sokak'taki babaevine getirildi.

Cenazenin baba ocağına ulaştığı sırada vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Tören mangası tarafından cenaze aracından alınarak eve çıkarılan şehit için dua edildi, helallik alındı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık için yarın cuma namazına müteakip Yığılca ilçe stadında cenaze töreni düzenlenecek.