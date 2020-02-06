Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Van Bahçesaray'daki çığın altında kalanları kurtarma çalışmaları

- Şehit jandarma personeli Ufuk Deniz için cenaze namazı kılınması KASTAMONU - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan jandarma uzman çavuş Ufuk Deniz için cenaze töreni düzenlendi.