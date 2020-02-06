Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı

13 dakika önce

Van Bahçesaray'daki çığın altında kalanları kurtarma çalışmaları - Şehit jandarma personeli Ufuk Deniz için cenaze namazı kılınması KASTAMONU - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan jandarma uzman çavuş Ufuk Deniz için cenaze...

Van Bahçesaray'daki çığın altında kalanları kurtarma çalışmaları

- Şehit jandarma personeli Ufuk Deniz için cenaze namazı kılınması KASTAMONU - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan jandarma uzman çavuş Ufuk Deniz için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı

Ufuk Deniz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığda şehit olan asker, ağabeyine "Operasyona gidiyoruz" demiş
Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı Faciaya ramak kaldı! Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:27:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]