Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Deniz, son yolculuğuna uğurlandı
13 dakika önce
Van Bahçesaray'daki çığın altında kalanları kurtarma çalışmaları - Şehit jandarma personeli Ufuk Deniz için cenaze namazı kılınması KASTAMONU - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan jandarma uzman çavuş Ufuk Deniz için cenaze...
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:13 Kaynak: AA
Van Bahçesaray'daki çığın altında kalanları kurtarma çalışmaları
- Şehit jandarma personeli Ufuk Deniz için cenaze namazı kılınması KASTAMONU - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan jandarma uzman çavuş Ufuk Deniz için cenaze töreni düzenlendi.
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